На "Азовстали" начали выводить из эксплуатации доменную печь №5

Вместе с выводом из эксплуатации ДП №5 снизятся выбросы, что существенно уменьшит нагрузку на экологию Мариуполя.

На металлургическом комбинате "Азовсталь" Группы Метинвест сегодня приступили к полной остановке доменной печи №5 (ДП №5). Агрегат выводят из эксплуатации навсегда. После завершения процесса охлаждения домну демонтируют.

Плановая остановка ДП №5 проводится экологически чистым способом. Данный технологический процесс включает в себя выдувку печи с опусканием слоя шихты и выходом воздуха и пара через трубопроводы.

Вместе с выводом из эксплуатации ДП №5 снизятся выбросы, что существенно уменьшит нагрузку на экологию Мариуполя.

Персоналу, закрепленному за данным агрегатом, будет предложено перейти как на вакансии в доменном цехе, так и на имеющиеся вакансии в других подразделениях комбината с возможностью переобучения и сохранения среднего заработка в период обучения.