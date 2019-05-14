Украинцы с начала года получили "теплых кредитов" почти на 600 миллионов

В этом году планируется выдать таких кредитов на 1,1 миллиарда гривень.

Более 47 тысяч украинских семей с начала текущего года получили в банках 600 миллионов гривень так называемых "теплых кредитов" для термомодернизации домов, сообщает пресс-служба Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению Украины.

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"Обращаю внимание, что это уже большая часть от всего прогнозируемого объема кредитования в этом году – 1,1 миллиарда гривень "теплых кредитов" (при имеющемся бюджетном финансировании в размере 400 миллионов гривень)", - цитирует главу Госэнергоэффективности Сергея Савчука его пресс-служба.

В то же время он напомнил, что дополнительную компенсацию по "теплым кредитам" предоставляет местная власть. На сегодня выделено 140 миллионов гривень из местных бюджетов на софинансирование.

Как сообщал УНИАН, механизм финансирования "теплых кредитов" предусматривает возмещение 20% суммы кредита (но не более 12 тысяч гривень) для граждан при замене газовых котлов, 35% суммы кредита (но не более 14 тысяч гривень) на энергоэффективное оборудование и материалы для физических лиц, 40% тела кредита (но не более 14 тысяч гривень в расчете на одну квартиру) на энергоэффективное оборудование и материалы для ОСМД и жилищно-строительных кооперативов. При этом гражданам, которые получают субсидию, компенсируется 70% суммы кредита.