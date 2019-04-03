Еще один банк будет выдавать украинцам «теплые кредиты»

«Укрэксимбанк» стал четвертым по счету после «Ощадбанка», «Укргазбанка» и «ПриватБанка», которые уже участвуют в данной программе.

Государственное агентство по энергоэффективности и энергосбережению Украины и «Укрэксимбанк» заключили договор о сотрудничестве в рамках программы «теплых кредитов» в этом году, сообщает пресс-служба госагентства.

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«Таким образом, украинские домохозяйства имеют широкие возможности по условиям получения «теплых кредитов» в одном из четырех банков: «Ощадбанке», «Укргазбанке», «ПриватБанке» и «Укрэксимбанке», - сказано в сообщении.

Как пояснил глава Сергей Савчук, все желающие могут принять участие в программе, чтобы получить софинансирование на утепление жилья, установку счетчиков, твердотопливных котлов, гелиоколлекторов и тому подобное.

Как сообщал УНИАН, в 2019 году «Ощадбанк» и «ПриватБанк» присоединились к «Укргазбанку» и также начали программу выдачи кредитов по софинансированию на утепление жилья.

По оценкам Госэнергоэффективности, годовая потребность в финансировании программы «теплых кредитов» составляет 1,9 млрд грн.

Механизм финансирования «теплых кредитов» предусматривает возмещение 20% суммы кредита (но не более 12 тыс. грн) для граждан при замене газовых котлов, 35% суммы кредита (но не более 14 тыс. грн) на энергоэффективное оборудование и материалы для физических лиц, 40% тела кредита (но не более 14 тыс. грн в расчете на одну квартиру) на энергоэффективное оборудование и материалы для ОСМД и жилищно-строительных кооперативов. При этом гражданам, которые получают субсидию, компенсируется 70% суммы кредита.