Каждый политик в Украине должен понимать, что проблема трудовой миграции требует решения - эксперт

По словам эксперта, политики обошли проблему трудовой миграции во время президентской кампании.

Трудовая миграция – одна из важнейших проблем Украины, которая требует решения, считает политтехнолог Сергей Гайдай.

В комментарии для 112.ua он заявил, что считает трудовую миграцию лакмусом, который показывает достижения и провалы власти.

Сергей Гайдай уверен, что любой политик должен понимать, что проблема трудовой миграции в стране есть и она требует решения: "Миграция – это очень хороший лакмус, который показывает уровень не только жизни в стране, но и комфортности. И то, что столько людей не хотят жить в стране и уезжают из нее, свидетельствует о полном провале и отсутствии достижений за последние годы".

По словам эксперта, политики обошли проблему во время президентской кампании.

"Петр Порошенко о будущем вообще ничего не говорил. Его избирательная кампания была построена только на имеющихся достижениях и на запугивании избирателей: мол, если не я, то вообще вcе будет плохо", - отметил Гайдай. По его словам, тему трудовой миграции вскользь затрагивали Юлия Тимошенко, Александр Шевченко и Юрий Бойко. Впрочем, никто из кандидатов не предложил реальных программ по возвращению в Украину трудовых мигрантов.

При этом понять, насколько все запущено, довольно сложно. Украинские власти уже много лет делают все, чтобы только не проводить перепись населения, а ее результаты могут оказаться шокирующими, считает Сергей Гайдай: "Если бы перепись состоялась, стал бы ясен масштаб потерь человеческого капитала. Могло бы выясниться, что нас в Украине уже не 42 млн и даже не 38 млн человек".

Результатом массового выезда украинцев из страны стал острый дефицит рабочих рук, особенно в тех профессиях, в которых работают востребованные за рубежом специалисты.

Подробнее читайте в статье "Неудобная тема: Почему кандидаты в президенты обошли вниманием трудовую миграцию" на 112.ua.