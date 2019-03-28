Суд из-за проблем с пожарной безопасностью закрыл часть отеля Hilton в Киеве

В частности, для обеспечения подъезда пожарных машин и доступа пожарных автолестниц или автоподъемников в любое помещение отеля не обустроены круговые проезды.

Суд частично приостановил эксплуатацию помещений гостиницы Hilton на бул. Тараса Шевченко, 28-30 в Киеве до полного устранения нарушений, выявленных столичной Госслужбой по чрезвычайным ситуациям.

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Об этом свидетельствует постановление Окружного админсуда Киева от 18 марта.

Суд остановил эксплуатацию технического этажа гостиницы, помещений кафе на 7 этаже, предприятия розничной торговли (магазин «Sanahunt»), «Спа Центра», помещение «Укрэксимбанка», помещений электрощитовых на уровнях М1 и L, помещений подземного паркинга отеля и др., пишут “Наші гроші”.

В октябре 2018 года ГУ ГСЧС в Киеве провело проверку отеля «Хилтон», в результате которой было установлено, что помещение эксплуатируется с нарушением правил и норм пожарной и техногенной безопасности, которые создают угрозу жизни и здоровью людей.

В частности, для обеспечения подъезда пожарных машин и доступа пожарных автолестниц или автоподъемников в любое помещение отеля не обустроены круговые проезды с соответствующей шириной и радиусом поворота;

в жилых апартаментах не проведено устройство внутриквартирных пожарных кран-комплектов;

нарушены минимальные противопожарные расстояния от здания отеля до рядом стоящего здания;

коридоры гостиничной части облицованы горючим материалом с неопределенными показателями горючести, воспламеняемости, дымообразующей способности, токсичности;

пути эвакуации (коридоры, лестничные клетки) загромождены мебелью, материальными ценностями; электрощитовые засорены и загромождены посторонними предметами, эксплуатируются как складские помещения;

не все помещения здания оборудованы автоматической системой пожаротушения;

помещения здания недооборудованы системой автоматической пожарной сигнализации с использованием адресных компонентов;

персонал не проходит обязательные практические тренировки по обеспечению безопасной и быстрой эвакуации людей с установленной периодичностью и т.д.

На время рассмотрения дела судом , ООО «Международно-Деловой Центр», который является собственником гостинично-офисного комплекса с жилыми апартаментами Hilton, не предоставил суду доказательств того, что указанные в акте проверки нарушения были устранены.

Как отмечают «Наші гроші», большинство выявленных ГСЧС нарушений является следствием нарушений, допущенных чиновниками и заказчиками строительства еще во время разработки проектной документации. Как-то: отсутствие круговых проездов для пожарных машин, превышение по высоте в центре Киева за существующих ограничений в 27 метров, отсутствие придомовой территории, нарушение инсоляции соседних домов и т.д.

50% ООО «Международно-Деловой Центр» принадлежит ООО «Альянс Технологий» и ООО «Трайверт Инвестмент Компани», конечными собственниками которых является Александр Роднянский, его двоюродный брат Борис Фуксман и Лили Фішельсон.

Еще 50% «МДЦ» принадлежит ООО «Консалтинговая компания «Партнер» и ООО «Концептпроект».

Основателем «Концептпроекта» является кипрская компания «Витрола Холдингс Лимитед» (Vitrola Holdings Limited), а конечным бенефициарным владельцем значится Евгений Бесараб.

Основателем «Консалтинговой компании «Партнер» является белизская компания «Салба Холдингс Лимитед» (Salbay Holdings Limited), конечным бенефициарным собственником – Павел Потеруха.

Потеруха является руководителем ООО «Астрон-Фонд», учредителями которого являются Юрий Кириллов и Надежда Плотник. В 2002 году Плотник и Потеруха были членами Правления Фирмы «Торговый дом», одним из владельцев которой был экс-нардеп Николай Мартыненко. Мартыненко сам возглавлял фирму «Торговый дом» (впоследствии переименована в ОАО «Торговля и инвестиции») в 1997 году, после чего до 2002 года его заменил Юрий Кириллов.

К 2015 году основателем «УК «Партнер» был уже упомянутый выше Евгений Бесараб, который известен как топ-менеджер в «Диамантбанке», девелоперской компании «St Sophia Homes». Также был соучредителем страховой компании «Мега-Полис». Все эти активы контролируются экс-нардепом Николаем Мартыненко и его окружением.

Напомним, что Роднянский и Фуксман выкупили половину прав у компании, управляющей отелем Hilton, в компании «St Sophia Homes» в марте 2010 года.