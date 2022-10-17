Если начнутся перебои с энергоносителями и сломается логистика, мы можем увидеть лавинообразный рост NPL.

Андрей Волков, основатель и управляющий партнер группы компаний "Инвестохиллс" прогнозирует, что зима станет настоящим испытанием для бизнеса с точки зрения погашения кредитов.

Об этом он написал в своей колонке для Mind.

"У многих компаний финансовые резервы либо уже закончились, либо подходят к концу. Так что зима станет настоящим испытанием для бизнеса. Если начнутся перебои с энергоносителями (в том числе из-за повреждений критической инфраструктуры) и сломается логистика, мы можем увидеть лавинообразный рост NPL", – считает финансист.

Видео дня

По его словам, при таком сценарии весной 2023 года произойдет критическое накопление проблемной задолженности, и банкротами могут стать гораздо больше, чем 20% заемщиков. Причем первыми рискуют оказаться в зоне дефолта те компании, у которых активы пострадали от военных действий или остались на оккупированных территориях.

"Именно такие должники – главные претенденты на пополнение статистики NPL", – говорит Волков.

Но, по прогнозам основателя Инвестохилс, если боевые действия в ближайшие месяцы пойдут на спад, и международная помощь Украине не иссякнет, то бизнес, наоборот, будет выравнивать обслуживание своих долгов.

"По большинству прогнозов, активная фаза войны после зимы погаснет. А это значит, что ближе к лету 2023 качество кредитного портфеля банков улучшится, а доля NPL начнет сокращаться", – отмечает Волков.