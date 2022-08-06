Президент Владимир Зеленский провел совещание по возмещению Украине ущерба, нанесенного вооруженной агрессией Российской Федерации.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
Глава государства отметил, что вопрос компенсации убытков, вызванных российским вторжением - это важный элемент ответственности, которую должно понести государство-агрессор.
Сообщается, что для создания и внедрения механизма компенсации Зеленский сформировал специальную рабочую группу под председательством руководителя Офиса президента Андрея Ермака, в которую вошли представители Кабинета министров и ведущие украинские и зарубежные юристы-международники.
Участники совещания обсудили ход переговорного процесса по принудительному изъятию активов РФ в пользу Украины и скоординировали шаги в этом направлении.
В частности, продолжается работа над созданием специальной компенсационной комиссии путем заключения многостороннего международного договора с партнерами. Эта комиссия сможет рассматривать заявления о возмещении убытков, нанесенных войной.
"Важным шагом для обеспечения международно-правового фундамента этого механизма стало принятие 22 июня текущего года Парламентской Ассамблеей Совета Европы резолюции, в которой говорится о том, что Совет Европы будет продвигать и обеспечивать внедрение всеобъемлющей системы ответственности за агрессию против Украины путем внедрения институционального компенсационного механизма для Украины. Подобная работа ведется в ОБСЕ, Европарламенте, ООН и других организациях", - отметили в пресс-служба ОП.
Кроме того, Украина проводит переговоры с партнерами относительно того, каким образом российские активы, которые сейчас заморожены в разных юрисдикциях, могут быть взысканы и направлены на возмещение вреда, причиненного войной.
Конфискация российского имущества:
5 августа, Кабинет министров утвердил перечень российского имущества и активов на территории Украины, которые будут конфискованы в пользу государства.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Украине предлагается конфисковать более 900 объектов, принадлежащих Российской Федерации.