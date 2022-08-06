Для создания и внедрения механизма компенсации глава государства сформировал специальную рабочую группу под председательством руководителя ОП Ермака.

Президент Владимир Зеленский провел совещание по возмещению Украине ущерба, нанесенного вооруженной агрессией Российской Федерации.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Глава государства отметил, что вопрос компенсации убытков, вызванных российским вторжением - это важный элемент ответственности, которую должно понести государство-агрессор.

Сообщается, что для создания и внедрения механизма компенсации Зеленский сформировал специальную рабочую группу под председательством руководителя Офиса президента Андрея Ермака, в которую вошли представители Кабинета министров и ведущие украинские и зарубежные юристы-международники.

Участники совещания обсудили ход переговорного процесса по принудительному изъятию активов РФ в пользу Украины и скоординировали шаги в этом направлении.

В частности, продолжается работа над созданием специальной компенсационной комиссии путем заключения многостороннего международного договора с партнерами. Эта комиссия сможет рассматривать заявления о возмещении убытков, нанесенных войной.

"Важным шагом для обеспечения международно-правового фундамента этого механизма стало принятие 22 июня текущего года Парламентской Ассамблеей Совета Европы резолюции, в которой говорится о том, что Совет Европы будет продвигать и обеспечивать внедрение всеобъемлющей системы ответственности за агрессию против Украины путем внедрения институционального компенсационного механизма для Украины. Подобная работа ведется в ОБСЕ, Европарламенте, ООН и других организациях", - отметили в пресс-служба ОП.

Кроме того, Украина проводит переговоры с партнерами относительно того, каким образом российские активы, которые сейчас заморожены в разных юрисдикциях, могут быть взысканы и направлены на возмещение вреда, причиненного войной.

Конфискация российского имущества:

5 августа, Кабинет министров утвердил перечень российского имущества и активов на территории Украины, которые будут конфискованы в пользу государства.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Украине предлагается конфисковать более 900 объектов, принадлежащих Российской Федерации.

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