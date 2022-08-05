В то же время, если оценивать пакет собственности не только государства-террориста, но также его резидентов, то речь идет о 36 тысячах позиций на изъятие.

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что в Украине предлагается конфисковать более 900 объектов, принадлежащих Российской Федерации.

Об этом глава государства сказал во время вечернего обращения к украинцам.

Президент сообщил, что провел сегодня совещание по санкционной политике, конфискации российских активов.

"Как доложили чиновники, уже принудительно изъято в Украине активов на 28 миллиардов гривен. Эта работа продолжается. Еще более 900 объектов, принадлежащих именно российскому государству, предлагается конфисковать. А если оценивать пакет собственности не только государства-террориста, но также его резидентов, то речь идет о 36 тысячах позиций на изъятие. Все это будет направлено на возмещение убытков, которые Россия наносит войной и террором", - подчеркнул Зеленский.

Также он сообщил, что заслушал результаты работы группы по разработке и внедрению международного компенсационного механизма и конфискации российских активов за рубежом.

"Все наши партнеры активно над этим работают – в Европе, в США идет работа над законопроектами, которые расширят возможности для конфискации российских активов для Украины", - отметил президент.

"И сожжен русскими ударами Донбасс, издевательства оккупантов над Харьковом, Николаевом, обстрелы Запорожской, Днепропетровской, Сумщины, Черниговщины, Киевщины, Житомирщины, в Одесской области и в других регионах Украины – это то, за что Россия обязательно заплатит: и политически, и финансово, и своим же будущим, которое Россия теряет с каждым ударом по нашей территории", - подчеркнул Зеленский.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 5 августа, Кабинет министров утвердил перечень российского имущества и активов на территории Украины, которые будут конфискованы в пользу государства.

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