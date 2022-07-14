Минэкологии готово помочь инвесторам, желающим вложиться в восстановление Украины.

Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины подсчитывает все убытки, которые российские войска наносят украинской окружающей среде в ходе полномасштабной агрессии.

Об этом заявил глава министерства Руслан Стрелец, сообщает Радио Свобода.

"На сегодняшний день мы подсчитываем все убытки, которые оккупанты нанесли нашей окружающей среде. Общая сумма ущерба уже превысила 202 миллиарда гривень, и это абсолютно не все кейсы, которые мы должны подсчитать, используя наши новые методики", – сказал он.

Стрелец добавил, что его ведомство готово помочь инвесторам, желающим вложиться в восстановление Украины.

"(Готовы) уже сегодня начать готовить документы, проектную документацию, получать соответствующие разрешительные документы, чтобы после завершения войны или, если, скажем так, активная фаза войны немножко утихнет, то уже начать реализацию каких-то конкретных строительных проектов", – сказал министр.

По состоянию на май 2022 года Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины зафиксировало 231 экологическое преступление, вероятнее всего совершенное Россией.

Как сообщал УНИАН, по подсчетам экспертов, выбросы загрязняющих веществ в воздух в результате уничтожения российскими оккупантами нефтебаз в Украине превышают 290 тысяч тонн.