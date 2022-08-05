Правительство утвердило указ президента, которым предлагается конфискация 903 объектов, принадлежащих именно российскому государству.

Кабинет министров утвердил перечень российского имущества и активов на территории Украины, которые будут конфискованы в пользу государства.

Об этом во время заседания правительства заявил премьер-министр Денис Шмигаль, по словам которого, речь идет о сотнях зданий, корпоративных прав, земельных участков и финансовых активов.

"Все это разделено на три категории. Первая категория - имущество, которое принадлежит российскому государству. Вторая категория - это имущество, которое принадлежит подсанкционным гражданам и компаниям из России. Третья категория - активы российских банков. Правительство утвердит указ президента, которым предлагается конфискация 903 объектов, принадлежащих именно российскому государству, 79 позиций - это корпоративные права, 824 позиции - это имущество. Как и обещали, забираем в пользу украинского народа все эти российские активы, делаем это системно и в соответствии со всеми процедурами. Мы не подменяем закон нашим желаниям, а реализовываем стратегическую задачу правовым способом", - сказал он.

По его словам, конфискованные активы будут конвертированы в денежные средства, которые будут направлены в оборону и восстановление Украины.

Также он добавил, что следующим шагом должна стать конфискация российских активов на Западе для восстановления Украины.

"Над этим работает и правительство, и Офис президента с командами лучших юристов и с командами наших международных экспертов, партнеров и союзников", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, в Украине арестовано имущество российских и беларуских предприятий стоимостью более 360 млн грн.