По словам президента, власть не должна допустить роста цен на газ.

Президент Украины Владимир Зеленский во время энергетического совещания поручил правительству срочно решить вопрос с тарифами на газ для населения.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

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«Тарифы на газ для населения должны быть справедливыми. Цена на газ растет на рынке из-за погодных условий и других причин, которые сложились в Европе, и мы не можем позволить рост цены для наших граждан», - цитирует пресс-служба Зеленского.

Отмечается, что Кабинет Министров готовит системные решения по выстраиванию баланса на энергетическом рынке.

По информации пресс-службы, и.о. министра энергетики Юрий Витренко представил предварительный план по существенному снижению тарифов на газ и установления цены, которая была бы справедливой с точки зрения потребителя.

«Решения, которые обсуждались на энергетическом совещании, предусматривают также сохранение макрофинансовой стабильности, развитие честной конкуренции на рынке и помогут избежать финансового дисбаланса», - сказано в сообщении.

Сообщается, что в совещании приняли участие премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, временно исполняющий обязанности министра энергетики Юрий Витренко, министр финансов Сергей Марченко, министр социальной политики Марина Лазебная, руководитель Офиса президента Андрей Ермак и его заместители.

Что этому предшествовало

С 1 января в Украине действует новая цена на газ, которую предложили поставщики газа в рамках открытия конкурентного рынка газа.

Газоснабжающие компании предлагают населению Украины в январе покупать газ по цене от 6,99 до 10,8 грн за кубометр, при этом минимальная цена выше декабрьской цены на 11%, а максимальная - на 20,5%.

Кроме того, с 1 января в Украине начали действовать новые тарифы на транспортировку газа.

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЕКУ), с января 2021 года повысила тарифы на услуги 43 газораспределительных компаний в среднем в 1,6 раз.

С начала января в ряде регионов Украины прошли акции протеста против повышения коммунальных тарифов.

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Автор: Анна Бредихина