В этом году технику получат более 60 тысяч педагогов, а уже к 2023 году – каждый учитель будет иметь ноутбук.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что всех украинских учителей обеспечат новыми ноутбуками. В этом году их получат более 60 тысяч педагогов, а уже к 2023 году – каждый учитель будет иметь ноутбук.

Об этом Зеленский сообщил во время выступления в Верховной Раде.

Читайте такжеС 1 января минимальная зарплата врачей составит 20 тысяч гривень - Зеленский"В этом году мы обеспечили ноутбуками более 60 тысяч учителей, а к 2023 году новый ноутбук будет у каждого учителя нашего государства", - сказал Зеленский.

Он добавил, что независимая страна – умная страна, поэтому государство поддерживает талантливых школьников.

"Вводим новые государственные, президентские премии: 100 тысяч гривен – победителям международных олимпиад по математике, физике, информатики и химии. Впервые в этом году мы предоставляем премии не только ученикам, но и учителям, которые этих чемпионов подготовили", — отметил президент.

Зеленский также отметил, что 10 тысяч гривен ежемесячно получают выпускники из самым высоким баллом ВНО.

Как сообщал УНИАН, 1 декабря 2021 года увеличена заработная плата педагогов в школах на 8,4%.

6 декабря 2020 года министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что в связи с "бюджетом возможностей", работникам образования будут повышены зарплаты на 26%, медикам - на 30%.

Министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет заявил, что в течение 2021 года зарплаты педагогов по сравнению с августом 2020 года вырастут почти на 30%.

20 января 2021 года премьер-министр Украины Денис Шмигаль в ходе заседания правительства заявил о том, что в 2021 году в Украине будут увеличены зарплаты учителям и медикам.

В тот же день, 20 января 2021 года, стало известно о том, что Кабмин утвердил новую тарифную сетку для "бюджетников".

Общий бюджет образования составит 173,8 млрд грн. Для выплат зарплат педагогическим работникам учреждений общего среднего образования предусмотрено 102,5 млрд грн, что на 21,2 млрд грн больше по сравнению с 2020 годом.

По данным Госстата, средняя номинальная заработная плата штатного работника в Украине в апреле 2021 года выросла по сравнению с апрелем 2020 года на 29,8% - до 13 тыс. Реальная заработная плата за год выросла на 20%.

Должностной оклад учителя высшей категории с 1 января 2021 - 6 тыс. Это на 1 тыс. 076 грн больше, чем было с сентября 2020 года.

Должностной оклад учителя без категории заведения общего среднего образования с 1 января 2021 года составляет 4 тыс. 859 грн, что на 809 грн больше, чем было с сентября 2020 года.

Автор: Марта Гичко