Такая премия будет присуждаться впервые.

Украинский парламент принял Постановление о присуждении ежегодной Премии Верховной Рады лучшим участникам внешнего независимого оценивания результатов обучения (ВНО), полученных на основе полного общего среднего образования, за 2021 год (№6254).

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 303 народных депутата из 341, зарегистрированного в сессионном зале.

Согласно постановлению, эту премию получают 30 человек. Размер премии - 100 тыс. грн каждому.

Как отметил, представляя этот вопрос, председатель Комитета ВР по вопросам образования, науки и инноваций, народный депутат от "Слуги народа" Сергей Бабак, премия сейчас присуждается впервые.

"Ее получат 30 юношей и девушек, окончивших школу в текущем году, которые лучше всего сдали внешнее независимое оценивание по четырем предметам. При этом получили не менее 790 баллов, в частности, 200 баллов за минимум один из этих учебных предметов, а также поступили на обучение в украинские университеты", - объяснил Бабак.

Депутат подчеркнул, что среди претендентов на премию есть одна особа, которая набрала 200 баллов по трем предметам.

"Каждый из этих 30 молодых людей получит 100 тысяч гривень от Верховной Рады Украины", - отметил председатель Комитета.

Читайте такжеШкольника в Северной Корее приговорили к 14 годам за просмотр 5 минут фильмаОн также добавил, что в списке больше всего представителей Львова (8) и Киева (5). Половина из списка решила учиться не в родных городах, а в университетах других городов, в частности, в КНУ им. Т. Г. Шевченко в Киеве.

Как сообщал УНИАН, основная сессия внешнего независимого оценивания 2022 года состоится с 23 мая по 17 июня. Регистрация продлится с 1 февраля до 9 марта.

Не позднее 29 апреля у зарегистрированных участников появится возможность скачать со своих информационных страниц приглашения-пропуски, где будет указано время и место проведения тестов.

Вас также могут заинтересовать новости:

Автор: Таня Поляковская