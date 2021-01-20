По словам Шмыгаля, зарплаты учителям уже в этом месяце можно будет увеличить почти на 20%.

В 2021 году в Украине будут увеличены зарплаты учителям и медикам.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в ходе заседания правительства.

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«Для нас одним из приоритетных заданий является увеличение выплат учителям и врачам. Сегодня правительство утверждает новую тарифную сетку для расчета зарплат работникам бюджетных учреждений. Наше решение дает возможность увеличить зарплаты учителям уже в этом месяце почти на 20%», - сказал Шмыгаль.

Премьер добавил, что правительство выделило в этом году на зарплаты учителям почти 100 млрд грн, поэтому данное решение просчитано и обеспечено соответствующими средствами.

Шмыгаль также отметил, что, кроме повышения зарплат учителям, правительство заложило средства на повышение зарплат медикам на 30% в этом году.

Госбюджет-2021 и обещанное повышение зарплат

15 декабря 2020 года Верховная Рада приняла законопроект о государственном бюджете Украины на 2021 год.

16 декабря 2020 года министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что согласно «бюджету возможностей», работникам образования будут повышены зарплаты на 26%, медикам – на 30%.

Министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет заявил, что в течение 2021 года зарплаты педагогов по сравнению с августом 2020 года вырастут почти на 30%.

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Автор: Екатерина Жирий