По словам Марченко, в бюджете-2021 предусмотрено 100 млрд грн на капитальные инвестиции, что даст мощный стимул экономике Украины.

Министерство финансов уверено в выполнении госбюджета на 2021 год, так как он является реалистичным и сбалансированным.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил министр финансов Украины Сергей Марченко в ходе брифинга.

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«Бюджет является сбалансированным, реалистичным, и мы четко уверены, Министерство финансов и правительство, что мы его выполним, в этом нет никаких сомнений», - сказал министр.

Он отметил, что сейчас бюджет выполняется, а дефицит бюджета финансируется.

«Мы осуществили рекордный объем еврооблигационных заимствований с рекордно низкой ставкой доходности. У нас доходы перевыполнены налоговой уже в ноябре. До конца года доходы будут полостью выполнены, и финансирование бюджета будет осуществлено», - сказал Марченко, добавив, что бюджет 2021 года также будет выполнен, несмотря на все риски.

Глава Минфина подчеркнул, что, согласно «бюджету возможностей», работникам образования будут повышены зарплаты на 26%, медикам – на 30%.

«Это бюджет, который позволяет сбалансировать все положения государственной политики в одном конкретном документе», - отметил министр.

Также, по словам Марченко, в бюджете-2021 предусмотрено 100 млрд грн на капитальные инвестиции, что даст экономике мощный стимул и положительный сигнал.

Госбюджет-2021: что известно

Кабмин на заседании 26 ноября утвердил проект государственного бюджета на 2021 год. Документ предусматривает дефицит в размере 5,5% валового внутреннего продукта, доходы в размере 1 трлн 92 млрд грн и расходы в размере 1 трлн 328 млрд грн.

При этом Министерство финансов сообщило об успешном завершении переговоров с Международным валютным фондом по основным параметрам проекта госбюджета на 2021 год, что было одной из главных предпосылок для начала первого пересмотра совместной с МВФ программы stand-by для Украины.

15 декабря 2020 года Верховная Рада приняла законопроект о государственном бюджете Украины на 2021 год.

15 декабря 2020 года парламент поддержал постановление «О смете Верховной Рады на 2021 год».

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Автор: Екатерина Жирий