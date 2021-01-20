Соответствующее постановление было принято на сегодняшнем заседании правительства.

Кабинет министров принял решение об увеличении должностных окладов (тарифных ставок) для работников отдельных отраслей бюджетной сферы.

Соответствующее постановление было принято на сегодняшнем заседании правительства.

Читайте такжеУкраинским учителям и медикам повысят зарплаты: названы сроки и суммыС 1 января их оклады будут рассчитываться исходя из оклада работника первого тарифного разряда в 2670 грн, а с 1 декабря – 2893 грн.

Как отметил премьер-министр Денис Шмыгаль, это позволит увеличить зарплату учителям уже в этом месяце.

«Правительство утверждает новую тарифную сетку для расчёта зарплат работникам бюджетных учреждений. Наше решение даёт возможность увеличить зарплаты учителям уже в этом месяце почти на 20%», - сказал он.

Госбюджет-2021 и обещанное повышение зарплат

15 декабря 2020 года Верховная Рада приняла законопроект о государственном бюджете Украины на 2021 год.

16 декабря 2020 года министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что согласно «бюджету возможностей», работникам образования будут повышены зарплаты на 26%, медикам – на 30%.

Министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет заявил, что в течение 2021 года зарплаты педагогов по сравнению с августом 2020 года вырастут почти на 30%.

20 января 2021 года премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в ходе заседания правительства заявил о том, что в 2021 году в Украине будут увеличены зарплаты учителям и медикам.

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Автор: Дмитрий Шварц