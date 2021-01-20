Кабинет министров принял решение об увеличении должностных окладов (тарифных ставок) для работников отдельных отраслей бюджетной сферы.
Соответствующее постановление было принято на сегодняшнем заседании правительства.
Читайте такжеУкраинским учителям и медикам повысят зарплаты: названы сроки и суммыС 1 января их оклады будут рассчитываться исходя из оклада работника первого тарифного разряда в 2670 грн, а с 1 декабря – 2893 грн.
Как отметил премьер-министр Денис Шмыгаль, это позволит увеличить зарплату учителям уже в этом месяце.
«Правительство утверждает новую тарифную сетку для расчёта зарплат работникам бюджетных учреждений. Наше решение даёт возможность увеличить зарплаты учителям уже в этом месяце почти на 20%», - сказал он.
Госбюджет-2021 и обещанное повышение зарплат
- 15 декабря 2020 года Верховная Рада приняла законопроект о государственном бюджете Украины на 2021 год.
- 16 декабря 2020 года министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что согласно «бюджету возможностей», работникам образования будут повышены зарплаты на 26%, медикам – на 30%.
- Министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет заявил, что в течение 2021 года зарплаты педагогов по сравнению с августом 2020 года вырастут почти на 30%.
- 20 января 2021 года премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в ходе заседания правительства заявил о том, что в 2021 году в Украине будут увеличены зарплаты учителям и медикам.
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