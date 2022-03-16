Президент Владимир Зеленский сегодня подписал закон "О виртуальных активах", который запускает легальный рынок виртуальных активов в Украине.
Об этом сообщает министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram.
"Запускаем легальный рынок виртуальных активов в Украине и выводим криптосектор из тени", - отметил он.
По словам Федорова, с началом войны криптоактивы стали мощным инструментом для привлечения дополнительного финансирования на поддержку Вооруженных сил Украины. За три недели войны криптофонд Украины собрал более 54 млн долларов в криптоактивах.
"Изменения, которые ожидаются с новым законом: легально будут работать иностранные и украинские криптобиржи; банки будут открывать счета для криптокомпаний; украинцы смогут защитить свои вложения в виртуальных активах; государство будет гарантировать судебную защиту прав на виртуальные активы", - пояснил министр.
Он подчеркнул, что крипторынок - один из самых динамичных секторов цифровой экономики. В прошлом году общая капитализация отрасли выросла до 3 трлн долларов.
Война против Украины:
- 24 февраля 2022 года РФ вторглась в независимую Украину. Начались обстрелы и бомбардировки украинских городов. Массово гибнет мирное население Украины.
- 27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине.
- По состоянию на 13 марта Россия из-за санкций лишилась доступа к половине своих золотовалютных резервов.
- По состоянию на 16 марта украинские военные уничтожили 84 российских самолета и 108 вертолетов.