Правление Национального банка Украины приняло решение об отнесении АО "Банк Сич" к категории неплатежеспособных.

Фонд гарантирования вкладов физических лиц с 12 октября начинает возмещения средств вкладчикам АО "Банк Сич" по договорам банковского вклада независимо от даты их окончания.

Об этом сообщила пресс-служба ФГВФЛ.

"Выплаты средств вкладчикам осуществляются через банки-агенты Фонда, подключенные к автоматизированной системе выплат Фонда. Получить возмещение вкладчики могут непосредственно в отделении одного из банков-агентов Фонда или дистанционно, без физического посещения отделения банка", - говорится в сообщении.

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"Банк Сич"

9 августа правление Национального банка Украины приняло решение об отнесении АО "Банк Сич" к категории неплатежеспособных в связи с невыполнением банком в установленный договором срок своих обязательств перед Нацбанком по кредитам рефинансирования из-за недостаточности средств.

Власти столицы планируют создать Муниципальный банк Киева на базе банка "Банк Сич".

"Город инвестирует в банк для создания на его базе Муниципального банка Киева – для дальнейшего его превращения в универсальный финансовый инструмент города. Муниципальный банк – это лучший и надежный инструмент для проектного финансирования и работы с международными финансовыми организациями, иностранными инвесторами-партнерами. Для финансирования работ по восстановлению инфраструктуры города и экономики в целом", – заявил первый заместитель председателя Киевской городской госадминистрации Николай Поворозник.

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