Город планирует подать заявку на участие в конкурсе на вывод с рынка неплатежеспособного АО "Банк Сич".

Власти столицы планируют создать Муниципальный банк Киева на базе банка "Банк Сич".

Об этом заявил первый заместитель председателя Киевской городской госадминистрации Николай Поворозник, информирует пресс-служба КГГА.

"Город инвестирует в банк для создания на его базе Муниципального банка Киева – для дальнейшего его превращения в универсальный финансовый инструмент города. Муниципальный банк – это лучший и надежный инструмент для проектного финансирования и работы с международными финансовыми организациями, иностранными инвесторами-партнерами. Для финансирования работ по восстановлению инфраструктуры города и экономики в целом", – отметил Поворозник.

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По его словам, Муниципальный банк – это оптимизация финансов города и значительная экономия средств общины.

"На рынке возникла уникальная ситуация, когда банк, который продолжает работать и выполняет все свои обязательства, можно приобрести за меньшие средства и не ожидать полтора-два года, которые необходимы для создания нового банка. Для города приобретение существующего банка и превращение его в муниципальный, а также содержание этого банка будет стоить в год меньше, чем сегодня тратится на комиссии за обслуживание в других банках", – сказал первый заместитель председателя КГГА.

Поворозник подчеркнул, что для государства продажа банка КГГА является самым оптимальным решением в текущей ситуации, что имеет веские социальные и экономические преимущества: появится возможность сохранить рабочие места, выполнять в полном объеме обязательства перед бизнесом и вкладчиками банка.

"Банк Сич":

В начале августа правление Нацбанка приняло решение об отнесении АО "Банк Сич" к категории неплатежеспособных в связи с невыполнением банком в установленный договором срок своих обязательств перед НБУ по кредитам рефинансирования из-за недостатка средств.

"Банк Сич" основан в 2011 году. Акционерами банка выступают физические лица - граждане Украины. Банк имеет отделения практически во всех регионах Украины.

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