Зеленский отозвал законопроект o зарплатах чиновников

Законопроект содержит предложение, чтобы ограничение зарплаты госчиновников 47 тысячами гривен действовало не более трех месяцев от начала применения этой нормы

Президент Украины Владимир Зеленский отозвал из Верховной Рады законопроект №3708, предусматривающий отмену ограничения зарплат чиновников на период карантина в 47 тысяч гривен.

Об этом во время заседания Верховной Рады заявил заместитель главы парламента Руслан Стефанчук.

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Как отметила перед заседанием Рады народный депутат Украины Галина Янченко, законопроект №3708 содержит предложение, чтобы ограничение зарплаты госчиновников 47 тысячами гривен действовало не более трех месяцев от начала применения этой нормы.

"И в случае его принятия срок действия ограничения должен был закончиться 13 июля. Однако, сегодня мы не будем рассматривать этот проект закона, поэтому ограничение зарплат сохранится", - написала она в Facebook.

Как сообщал УНИАН, с 11 марта в Украине действует общенациональный карантин для предотвращения распространения коронавируса. Он будет действовать как минимум до 11 мая.

29 апреля 2020 года Кабинет министров до конца карантина, призванного не допустить распространение коронавируса в Украине, ограничил суммой в 47 тыс. грн уровень зарплат руководства государственных компаний и вознаграждений членов наблюдательных советов.

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