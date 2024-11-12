По словам Василевской-Смаглюк, Рада предусмотрела ликвидацию дорожного фонда.

В проекте государственного бюджета на 2025 год не предусмотрена индексация оплаты труда военнослужащих, но деньги на это можно было бы найти, перераспределив их из других программ.

Об этом рассказала народный депутат Ольга Василевская-Смаглюк в эфире Ранок.LIVE.

Она отметила, что ключевой позицией в Верховной Раде во время голосования бюджета в первом чтении была ликвидация так называемого дорожного фонда, который на тот момент, по первому предложению правительства, составлял чуть более 43 млрд грн.

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"Его перераспределили, и туда как раз входят некоторые инициативы по повышению оплаты труда учителей с начала того учебного года до тысячи гривен, с начала следующего учебного года - до 2 тысяч гривен", - сказала она.

По словам Василевской-Смаглюк, деньги на дорожный фонд оставили в размере 12 млрд грн, однако будет детально рассматриваться план, на какие именно дороги пойдут эти средства.

"Если это дороги, которые нужны для обороноспособности страны, быстрого вывоза раненых из зоны боевых действий, то, я думаю, Верховная Рада это поддержит. Если эти деньги пойдут на восстановление дорог, чтобы повысить экономическую способность громад - вывозить со складов что-то, торговать, привозить людей на работу - также я считаю это положительным", - отметила нардеп.

Депутат отметила, что надо также индексировать зарплату нашим военнослужащим, на что могут как раз пойти перераспределенные средства из дорожного фонда и из других программ.

"Я думаю, что в бюджете есть еще много программ, которые можно сократить, например, у нас до сих пор получают зарплату судьи ликвидированных судов. И это огромная проблема законодательства. Некоторые суды были ликвидированы на территории Украины и давно, но судьи продолжают получать зарплату. Они продолжают быть судьями", - сказала Василевская-Смаглюк.

Следовательно, оплата труда этих граждан остается проблемой, и эти деньги - а это десятки миллионов гривен ежегодно можно было перераспределить на другие расходы, подчеркнула депутат.

"Также, кроме фейковых инвалидов в прокуратуре, у нас еще есть фейковые участники боевых действий - люди, которые сейчас считаются на фронте, но выполняют свою службу в некоторых специализированных органах и сидят в Киеве, Рахове или еще где-то. Поэтому есть где деньги брать", - резюмировала она.

Государственный бюджет на 2025 год - последние новости

31 октября Верховная Рада в первом чтении проголосовала за проект государственного бюджета на 2025 год. По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, на нужды безопасности и обороны будет направлено более 2,2 трлн грн, что составляет около 26% ВВП. Это на 46 млрд грн больше, чем в 2024 году.

Как писал УНИАН, при рассмотрении проекта бюджета на 2025 год парламент проголосовал за поправку, которая отменяет повышение зарплат прокурорам.

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