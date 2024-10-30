Парламент поддержал поправку, которая отменяет повышение зарплат прокурорам.

При рассмотрении проекта бюджета на 2025 год парламент проголосовал за поправку, которая отменяет повышение зарплат прокурорам. Об этом сообщил в Telegram народный депутат Украины Ярослав Железняк.

"Только что зал все же поддержал правку №155, которая отменяет повышение зарплат прокурорам", - написал он.

При этом парламентарий отметил, что за это решение проголосовало 242 народных депутата.

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"Прокуроры, good luck next time)", - пошутил он. Это переводится как "удачи в следующий раз".

Повышение зарплат прокурорам: что предшествовало

На днях народный депутат Нина Южанина сообщила, что в Раде поддержали повышение зарплат прокурорам со следующего года. Так, в проекте бюджета предполагается, что 13,3 миллиарда гривен в 2025 году будет потрачено на зарплаты прокуроров. Их увеличат на 25% по сравнению с текущим годом, а это дополнительно на 2,7 миллиарда.

Нардеп отметила, что предложения по сокращению таких расходов не были поддержаны на заседании бюджетного комитета, который сейчас рассматривает проект бюджета на 2025 год.

Также УНИАН сообщал, что недавно возник скандал, когда выяснилось, что значительная часть прокуроров оформили себе инвалидность и получают гигантские пенсии. Среди них есть те, которые это сделали на основе сфальсифицированных документов.

Народный депутат Украины Инна Совсун сказала, что прокуроры имели "лазейку" в законодательстве Украины еще с 2001 года, благодаря которой получали самые большие выплаты по инвалидности. По ее словам, такого размера выплат по инвалидности, как у прокуроров, нет даже у военных.

Ранее стало известно, что в Черкасской области 60 прокуроров органов прокуратуры (27% от общего количества) имеют статус лица с инвалидностью. 59 из них получили этот статус еще до войны. В Хмельницкой области такой статус имеет 61 прокурор, или 29,8% от общего количества. 50 получили группы инвалидности до большой войны.

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