Инженеры-программисты в столице могут заработать в месяц более 60 тысяч гривень, поделились в городском центре занятости.

В вакансиях Киевского городского центра занятости средний размер зарплаты составляет почти 10 тысяч гривень, а больше всего работодатели согласны платить инженерам по программному обеспечению компьютеров и специалистам по разработке компьютерных программ - по 110 тыс.

Высокую зарплату предлагают инженерам-программистам и специалистам по разработке и тестированию программного обеспечения - по 62,5 тыс. гривень, сообщает "РБК-Украина", ссылаясь на сведения, полученные в пресс-службе столичного центра занятости.

По его данным, инженерам по компьютерным системам в Киеве согласны платить 35 тыс. гривень, начальникам цеха - 30 тыс., а руководителям централизованной бухгалтерии - 31 тыс.

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Макетчикам макетно-модельного проектирования и рихтовщикам кузовов в столице предлагают зарплату по 25 тыс. гривень.

Напомним, в конце августа стало известно, что в Украине в сфере информационных технологий больше всего вакансий с дополнительными льготами. Аналитики выяснили, что чаще всего претендентам на определенную должность предлагают дополнительное обучение.

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