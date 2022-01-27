По данным исследования, самый низкий уровень средней заработной платы в январе зафиксирован на Закарпатье.

Средний уровень заработной платы в Украине в январе, по сравнению с прошлым месяцем, увеличился до 18 тыс. грн, при этом средняя зарплата в 2021 году составила 17 тыс. 126 грн.

Об этом свидетельствуют данные аналитики кадрового портала grc.ua.

Отмечается, что 2021 год выдался неоднозначным с точки зрения прибылей представителей украинского рынка труда.

"До осени включительно все шло так, как хотели местные специалисты: заработные платы росли, в некоторых сферах даже значительно росли, опережая темпы инфляции. Однако концовка календарного года оказалась полярно противоположной: некоторые украинцы стали зарабатывать меньше. В целом, средняя номинальная заработная плата в 2021 году, хотя и выросла, однако реальные заработки украинцев почти не изменились, учитывая уровень инфляции", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что январь 2022 года показал стабильность и немного выровнял ситуацию. По сравнению с декабрем 2021 года, средний уровень заработной платы, указанной в открытых вакансиях на кадровом портале grc.ua, немного увеличился и составил 18 тыс. грн. Для сравнения - средний уровень заработной платы за весь прошлый год составил 17 тыс. 126 грн.

Аналитики отмечают, что уровень зарплат является косвенным, однако значительным показателем настроений бизнеса. То, что зарплаты не сокращаются, говорит о сохранении активности и стабильной деятельности украинских компаний, которые уже адаптировались к перманентному кризису в стране.

Согласно исследованию, список регионов, где работодатели предлагают наименьшие зарплаты своим работникам, почти не изменился. Самый низкий уровень средней заработной платы в январе зафиксирован на Закарпатье (12 тыс. 200 грн).

Поднялась с традиционного последнего места рейтинга на предпоследнее место Киевская область. Здесь работодатели предлагают зарплату на уровне 12 тыс. 300 грн. На одной позиции Черкасская и Ивано-Франковская области с показателем средней зарплаты 12 тыс. 600 грн. В Тернопольской области в январе в среднем предлагали 12 тыс. 700 грн. Не намного больше, а именно - в среднем 12 тыс. 800 грн, своим сотрудникам готовы платить работодатели Черновицкой области.

Как сообщили в grc.ua, рейтинг специалистов, которым предлагали в январе самые высокие зарплаты, выглядит так: первая ступенька за традиционным лидером – сферой ИТ, интернет и телеком. Начало года показало значительное увеличение среднего заработка ИТ-специалистов по сравнению со средним уровнем 2021 года. В январе этим специалистам в среднем предлагали 60 тыс. 200 грн, тогда как средняя зарплата в прошлом году зафиксирована на уровне 53 тыс. 980 грн.

Высокие зарплаты предлагают также руководителям. Хотя в январе представителям высшего менеджмента работодатели предлагали несколько меньше, чем в среднем за 2021 год (41 тыс. 100 грн в январе против средней зарплаты в 2021 году в 43 тыс. 607 грн).

Не оставила третью позицию рейтинга профессиональных сфер с самыми высокими зарплатами и отрасль консультирования. У этих специалистов в январе зарплата даже несколько увеличилась (32 тыс. 200 грн в среднем в январе против среднего уровня в прошлом году 26 тыс. 203 грн).

Также в grc.ua отмечают, что в пятерку профессиональных сфер с самыми высокими зарплатами в январе попали "Инсталляция и сервис" и специалисты юридической сферы. Им работодатели предлагали в среднем 27 тыс. 800 грн и 25 тыс. 600 грн соответственно.

"Нет причин для радости от предлагаемых зарплат у молодых специалистов без опыта работы и студентов. Им работодатели предлагают меньше всего - 11 тыс. грн. Низкие зарплаты платят также в сфере туризма, в гостиницах и ресторанах. Средняя заработная плата этих специалистов, озвученная в актуальных вакансиях в январе, на уровне 12 тыс. 400 грн. Мало также получает административный персонал (12 700 грн), бухгалтеры (13 600 грн) и домашний персонал (13 700 грн)", - сказано в сообщении.

Средняя номинальная зарплата: