Проект заявления, которое лидеры G7 должны принять на саммите в Хиросиме, не содержит положения о запрете на любой экспорт, кроме лекарств, сельхозтоваров и продуктов питания.

Страны Большой семерки (G7) отказались вводить полный запрет на экспорт в Россию, приняв в качестве альтернативы решение о расширении уже существующих ограничений на поставки.

Как сообщает Bloomberg, проект заявления, которое лидеры G7 должны принять на саммите в Хиросиме, не содержит положения о запрете на любой экспорт, кроме лекарств, сельхозтоваров и продуктов питания.

Вместо эмбарго G7 расширит список запрещенных товаров, которые имеют решающее значение для военной машины России. Речь идет о промышленном оборудовании, электротехнике и других товарах для в промышленного производства, строительства, транспорта и бизнес-услуг.

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В соответствии с текущими режимом в РФ разрешен экспорт всех товаров, кроме подсанкционных.

Основное внимание страны Большой семерки сконцентрируют на закрытии лазеек в существующих санкциях и давлении на третьи страны, помогающие России обходить санкции.

Запрет на экспорт в Россию

В конце апреля 2023 года появилась информация о том, что некоторые из ключевых союзников Украины, в том числе США, рассматривают возможность ввести полный запрет большей части экспорта в Россию. Сообщалось, что это может привести к значительному ужесточению экономического давления на РФ из-за развязанной ею войны. Эта идея связана с тем, что некоторые страны продолжают экспортировать большие объемы товаров в Россию.

Европейский Союз планирует в скором времени принять 11-й пакет санкций против России. Ожидается, что в нем будет запрет на поставки российского газа по трубопроводам в Европу. Это первое серьезное газовое эмбарго с начала полномасштабного вторженгия РФ в Украину.

25 апреля 2023 гола стало известно о том, что в G7 сопротивляются плану США запретить весь экспорт товаров в Россию. ЕС и Япония выступили против. В Японии и ЕС считают реализацию такого запрета невыполномой.

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