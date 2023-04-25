Дипломаты ЕС и Японии говорят, что предложение Вашингтона "просто невыполнимо".

ЕС и Япония выступили против предложения США странам G7 запретить весь экспорт в Россию.

Как пишет Financial Times со ссылкой на документы, заявление лидеров G7 включает обещание заменить действующий секторальный режим санкций против РФ полным запретом на экспорт с некоторыми исключениями. Полный запрет на экспорт будет включать исключения для сельскохозяйственной, медицинской и другой продукции.

По словам двух официальных лиц, предложение было сделано США. Сообщается, что Вашингтон недоволен обходом санкций РФ, поскольку Москва до сих пор имеет возможности закупать западные технологии для ведения войны.

Видео дня

Но в Японии и ЕС считают реализацию такого запрета невыполномой. По словам официальных лиц, замена 10-ти пакетов санкций полным запретом на экспорт плюс исключения может привести к потенциальному ослаблению уже существующих мер.

Совет национальной безопасности Белого дома отказался комментировать разговоры с партнерами по G7, но заявил, что США "продолжат искать способы привлечь Россию к ответственности".

Лидеры G7 встретятся в Хиросиме 19 мая на трехдневном саммите, посвященном последствиям войны России против Украины, экономической безопасности, зеленым инвестициям и Индо-Тихоокеанскому региону.

Запрет на экспорт в Россию - что известно

Накануне Bloomberg писал, что некоторые из ключевых союзников Украины, в том числе США, рассматривают возможность ввести полный запрет большей части экспорта в Россию. Это может привести к значительному ужесточению экономического давления на РФ из-за развязанной ею войны.

Предлагаемый подход полностью изменит существующий режим санкций, запретив любой экспорт, кроме оговоренных исключений. Существующие же критерии разрешают любой экспорт, кроме случаев, когда на него распространяются санкции.

Если лидеры G7 одобрят этот шаг на саммите, тогда необходимо будет согласовать, что именно будет войдет в список исключений. Скорее всего, в него попадут лекарства и сельскохозяйственная продукция, включая продукты питания

Вас также могут заинтересовать новости: