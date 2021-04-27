Верховная Рада приняла за основу законопроект, который предусматривает увеличение расходов на деятельность судов на 600 млн грн за счёт уменьшения на эту же сумму расходов на участие национальных сборных команд в Паралимпийских и Дефлимпийских играх.
За соответствующий законопроект №5304 «О внесении изменений в закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2021 год» об увеличении расходов на обеспечение осуществления правосудия местными, апелляционными судами» проголосовал 271 народный депутат при необходимом минимуме в 226 голосов.
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«В законопроекте предлагается внести изменения в приложения №3 и №7 закона Украины «О Государственном бюджете Украины на 2021 год» в части увеличения расходов по КПКРК 0501020 «Осуществление правосудия местными, апелляционными судами и функционирование органов и учреждений правосудия» на 600 млн. грн путем их уменьшения по КПКРК 3401120 «Подготовка и участие национальных сборных команд в Паралимпийских и Дефлимпийских играх», - сказано в пояснительной записке к законопроекту.
Что этому предшествовало
Государственный бюджет Украины за январь-март 2021 года выполнен с дефицитом в размере 25,42 млрд грн, что на 22% меньше дефицита за аналогичный период прошлого года.
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