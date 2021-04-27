Сделать это предлагают за счёт уменьшения расходов на участие национальных сборных команд в Паралимпийских и Дефлимпийских играх.

Верховная Рада приняла за основу законопроект, который предусматривает увеличение расходов на деятельность судов на 600 млн грн за счёт уменьшения на эту же сумму расходов на участие национальных сборных команд в Паралимпийских и Дефлимпийских играх.

За соответствующий законопроект №5304 «О внесении изменений в закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2021 год» об увеличении расходов на обеспечение осуществления правосудия местными, апелляционными судами» проголосовал 271 народный депутат при необходимом минимуме в 226 голосов.

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«В законопроекте предлагается внести изменения в приложения №3 и №7 закона Украины «О Государственном бюджете Украины на 2021 год» в части увеличения расходов по КПКРК 0501020 «Осуществление правосудия местными, апелляционными судами и функционирование органов и учреждений правосудия» на 600 млн. грн путем их уменьшения по КПКРК 3401120 «Подготовка и участие национальных сборных команд в Паралимпийских и Дефлимпийских играх», - сказано в пояснительной записке к законопроекту.

Что этому предшествовало

Государственный бюджет Украины за январь-март 2021 года выполнен с дефицитом в размере 25,42 млрд грн, что на 22% меньше дефицита за аналогичный период прошлого года.

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Автор: Дмитрий Шварц