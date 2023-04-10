Лекарства считаются гуманитарным товаром и не подпадают под санкции.

На фоне массовых антироссийских санкций, введенных в связи с вторжением России в Украину, с марта 2022 года Швейцария увеличила экспорт фармацевтической продукции в РФ по сравнению с предыдущими 12 месяцами.

Как сообщает Neue Zurcher Zeitung со ссылкой на данные Федерального таможенного управления, за год войны в Украине экспорт лекарств на территорию страны- агрессора был увеличен на 40% - до рекордных 2 млрд евро.

Как говорится в материале, лекарства считаются гуманитарным товаром и не подпадают под антироссийские санкции.

Видео дня

Продажа фармпродуктов сейчас составляет две трети всего экспорта Швейцарии в РФ. В целом же Швейцария экспортировала в РФ товаров на сумму 2,94 млрд евро в период с марта 2022 года по февраль 2023 года.

Антироссийские санкции и Швейцария

По состоянию на 24 марта 2022 года Швейцария заморозила российские активы более чем на 6 миллиардов долларов.

25 февраля Европейский Союз одобрил 10-й пакет санкций к РФ.

29 марта 2023 года Швейцария присоединилась к 10-му пакету санкций Евросоюза против России. В пакете предусмотрены новые значительные ограничения на импорт/экспорт и запрет российских пропагандистских СМИ.

22 марта 2023 года власти Швейцарии заморозили рассмотрение вопроса реэкспорта оружия до следующего года.

Вас также могут заинтересовать новости: