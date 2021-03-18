В числе крупнейших налогоплательщиков Северный, Центральный, Южный и Ингулецкий горно-обогатительные комбинаты.

На протяжении 2020 года криворожские предприятия группы "Метинвест" перечислили в в бюджеты всех уровней 9,9 млрд гривен.

Как сообщили в пресс-службе компании, основными источниками финансирования бюджетов являются налог на прибыль, единый социальный налог, налог на доходы физических лиц и плата за пользование недрами.

«Предприятия Метинвеста являются градообразующими в Кривом Роге - основными работодателями для жителей города и соседних сел и крупнейшими налогоплательщиками. Предприятия продолжают реализовывать социально-важные проекты для жителей, наши инвестиции носят стратегический характер и направлены на долгосрочное развитие города и объединенных территориальных громад. В течение многих лет Метинвест помогает улучшать инфраструктуру, строит спортивные и культурные объекты, поддерживает образовательные учреждения. В прошлом году мы столкнулись с новым вызовом – пандемией COVID-19. И направили все усилия на борьбу с коронавирусом, поддержку городских и сельских медицинских учреждений», - заявил генеральный директор Северного ГОКа Андрей Скачков.

Сообщается, что в числе крупнейших налогоплательщиков Северный, Центральный, Южный и Ингулецкий горно-обогатительные комбинаты. Всего в 2020 году компания Метинвест увеличила выплаты налогов и сборов до 22,1 млрд грн. Это на 5% больше, чем в 2019 году.

Напомним, Метинвест отказался от предложенных Радой налоговых каникул в связи с введением карантина из-за пандемии коронавируса. Кроме того, с июля по сентябрь Ингулецкий, Центральный и Северный ГОКи перечислили в казну Кривого Рога подоходный налог и плату за землю в двойном размере - город дополнительно получил 78 млн грн.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Григорий Бондарь