Эти средства будут направлены в рамках партнерского соглашения.

Правительство Японии выделило 95 миллионов долларов на восстановление инфраструктуры Украины.

Как сообщила пресс-служба Министерства инфраструктуры, эти средства будут направлены Программе развития ООН (ПРООН) в рамках партнерского соглашения, которое было подписано сегодня японской и украинской сторонами и представителями ООН.

Отмечается, что программа помощи Украине сосредоточена на пяти ключевых сферах: усиление способности правительства реагировать на кризис и управлять им; поддержка государственных служб, чтобы они могли продолжать свою работу; восстановление критически важной инфраструктуры, чтобы люди могли безопасно вернуться домой; поддержка частных предприятий, чтобы они продолжали работать, тем самым поддерживая громады; укрепление гражданского общества и социальных связей.

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"Пока Вооруженные силы Украины освобождают территории от оккупантов, правительство совместно с международными партнерами работает над реализацией "проектов выживания" – восстановления транспортного сообщения с освобожденными регионами, создания условий для возвращения граждан в свои дома, поддержке экономики в регионах", - отметил вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития громад, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков.

В пресс-службе также напомнили, что в апреле 2022 года Япония уже выделила 4,5 миллионов долларов для проведения экстренной очистки местности от взрывоопасных предметов и расчистки завалов.

Помощь на восстановление Украины: детали

На этой неделе премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что правительство в 2023 году планирует получить 17 млрд долларов на восстановление имущества, поврежденного и разрушенного в результате полномасштабного российского вторжения.

Сегодня, 12 января, стало известно, что жилые дома в Ирпене, Бородянке, Гостомеле, селах Бузова и Мила Киевской области, которые были повреждены или уничтожены оккупантами, станут первыми объектами, которые будут отстраивать в пределах платформы UNITED24.