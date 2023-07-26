Примечательно, что ранее Аксенов заявлял о том, что в 2023 году в связи с "определенными логистическими особенностями" Ялтинский форум планируют провести в Москве.

Россия перенесла проведение Ялтинского экономического форума, который собирались провести в сентябре 2023 года, на неопределенное время.

Соответствующее распоряжение подписал "глава" аннексированного Крыма Сергей Аксенов, отметив при этом, что новая дата форума не сообщается, однако форум будет "проведен позже".

Примечательно, что ранее Аксенов заявлял о том, что в 2023 году в связи с "определенными логистическими особенностями" Ялтинский форум планируют провести в Москве.

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Ялтинский экономический форум

Ялтинский международный экономический форум начали проводить в 2015 году. Его основной миссией является "содействие полноценной интеграции Крыма в состав России".

В 2018 году на экономический форум в оккупированный Крым приехали европейские политики.

В 2020-2021 годах форум отменили из-за пандемии коронавируса, в 2022 году — после начала войны в Украине из-за "нестабильной международной ситуации".

Украина считает проведение форума нарушением своего суверенитета, а его участников - нарушителями закона, поскольку они приезжают в Крым не получив на это согласие украинских властей.

Последний раз Ялтинский экономический форум провели в апреле 2019 года.

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