Согласно программе, наибольшее международное присутствие будет с Ближнего Востока.

Ежегодный экономический форум Владимира Путина в Санкт-Петербурге притягивал мировых политиков и инвесторов вплоть до его вторжения в Украину. Теперь это стало мерой углубляющейся изоляции России.

Как пишет Bloomberg, организаторы изо всех сил пытались привлечь крупных политических деятелей, согласно программе мероприятия этого года, которое открывается в среду, поскольку даже некоторые лидеры бывших советских соседей России предпочли остаться в стороне.

Поскольку европейские и американские бизнес-лидеры почти отсутствуют, 26-й Петербургский международный экономический форум собирает в основном чиновников более низкого уровня из стран, которые в значительной степени сохраняли нейтралитет в отношении войны, в том числе из Ближнего Востока, Латинской Америки и Азии. Четырехдневное мероприятие дает представление о том, как России приходится перестраивать свои экономические отношения под давлением беспрецедентных санкций, введенных США и их союзниками.

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Как обычно, Путин выступит на пленарном заседании форума, сообщил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Там, где когда-то высокопоставленными гостями были президент Франции Эммануэль Макрон, а затем канцлер Германии Ангела Меркель, самым высокопоставленным европейским гостем в этом году стал министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. Планируется, что он выступит на панели по глобальной энергетике с министром нефти Венесуэлы Педро Теллечеа.

Президент Казахстана Касым-Жомарта Токаев произвел фурор на прошлогоднем мероприятии, когда публично выразил несогласие с российским вторжением, сидя рядом с Путиным на пленарной сцене.

Президент Республики Сербской Милорад Додик, который встречался с Путиным в Кремле в прошлом месяце, не планирует присутствовать, согласно его канцелярии.

Премьер-министр Кубы Мануэль Марреро Крус примет участие в совещании, посвященном связям России и Латинской Америки. Посол Китая в Москве Чжан Ханьхуэй и лидер Союза китайских предпринимателей в России стали звездными гостями на панели, посвященной двусторонним торговым отношениям. В секцию по российско-индийским отношениям вошли только два представителя индийского бизнеса из 12 перечисленных спикеров.

Согласно программе, наибольшее международное присутствие будет с Ближнего Востока. Министр экономики Объединенных Арабских Эмиратов Абдулла бин Тук Аль Марри возглавляет группу официальных лиц ОАЭ, которые, как указано, принимают участие в заседании, посвященном торговым отношениям с Россией.

Заявление Токаева о форуме - детали

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отказался ехать на ежегодный экономический форум в российском Санкт-Петербурге. В заявлении указывается, что на нынешнем форуме в России Казахстан будут представлять вице-премьер-министр Роман Скляр и заместитель министра экономики Тимур Жаксиликов.

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