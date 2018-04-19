На экономический форум в оккупированный Крым приехали европейские политики - СМИ

На данный момент неизвестно, сколько политиков из стран ЕС прибыли на оккупированный полуостров.

В оккупированном Россией Крыму открылся Ялтинский международный экономический форум, на который приехали также европейские политики.

По данным организаторов, в нем примут участие около 3 тыс. человек из 60 стран, передает ТАСС.

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Ранее оккупанты анонсировали приезд делегации из Германии и Австрии, а также участие делегатов из Италии и Греции.

Сообщается, что на форум к оккупантам приехала большая делегация из Сирии - 70 человек.

На открытии форума выступил немецкий депутат Маркус Фронмайер, представляющий ультраправую партию "Альтернатива для Германии".

Также на мероприятии вице-мэр австрийского города Линц Детлеф Фиммер призвал отказаться от антироссийских санкций.

Ранее оккупанты анонсировали, что Крым в апреле посетит делегация немецких депутатов и бизнесменов.