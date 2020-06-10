МВФ ухудшил прогноз падения экономики Украины в этом году до 8,2%

В 2021 году украинская экономика вырастет на 1,1%.

МВФ ухудшил прогноз падения экономики Украины в 2020 году до 8,2% с 7,7%, которые прогнозировал в апреле.

Об этом сообщила пресс-служба Международного валютного фонда.

По оценке Фонда, уже в 2021 году украинская экономика снова начнет расти. В частности, в 2021 году она вырастет на 1,1%, а в 2022 году – на 3%.

Также Фонд прогнозирует падение внутреннего спроса в Украине в 2020 году на 8,6% с восстановлением роста в 2021 году на 2,7%, а в 2022 году – на 4,3%.

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Согласно прогнозу МВФ, потребительская инфляция в Украине в 2020 году составит 4,5%; в 2021 году – 7,2%; в 2022 году – 5,6%.

Кроме этого, Фонд прогнозирует, что безработица в Украине в 2020 году составит 12,6%, в 2021 году – 12%; в 2022 году – 11,5%.

Как сообщал УНИАН, согласно апрельскому отчету Фонда о перспективах развития мировой экономики, украинская экономика в 2020 году сократится на 7,7%.

9 июня Совет директоров Международного валютного фонда (МВФ) утвердил 18-месячную программу stand-by для Украины с финансированием, эквивалентным 3,6 млрд SDR (около 5 млрд долларов), направленную на помощь Украине в преодолении последствий пандемии COVID-19.

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