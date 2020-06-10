МВФ одобрил выделение Украине кредита на сумму в пять миллиардов долларов

Международный валютный фонд одобрил программу кредитования stand-by на сумму в пять миллиардов долларов.

Международный валютный фонд утвердил 18-месячную программу поддержки Украины на 5 миллиардов долларов.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Фонда.

«Новая программа направлена на то, чтобы помочь Украине справиться с проблемами пандемии COVID-19 путем обеспечения платежного баланса и бюджетной поддержки, сохраняя при этом достижения и продвигая небольшой набор ключевых структурных реформ, чтобы гарантировать, что Украина готова вернуться к росту, когда кризис закончится», — сообщили в МВФ.

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Сообщается, что первый транш, который поступит в Украину в ближайшее время, составит 2,1 миллиарда долларов. Остальные деньги поступят в течении 18 месяцев четырьмя платежами.

Данную информацию подтвердил также президент Украины Владимир Зеленский.

«Первый транш от МВФ составит 2,1 миллиарда долларов. Это на 200 миллионов больше, чем ожидалось ранее», — сообщил президент.

Кроме новой программы в Фонде дали оценку предыдущей программе сотрудничества с Украиной, принятой в 2015 году. Там отметили, что она помогла восстановить макроэкономическую стабильность и рост, но не полностью ликвидировала основные уязвимости платежного баланса Украины.

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