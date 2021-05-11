В частности, проект предусматривает возмещение расходов Национальной службы здоровья на вакцинацию 10 млн человек.

Всемирный банк одобрил выделение Украине 90 млн долл. по новому проекту, направленному на укрепление сектора здравоохранения для реагирования на пандемию COVID-19.

Об этом сообщила пресс-служба банка.

"Проект "Экстренное реагирование на COVID-19 и вакцинация в Украине" поддержит разворачивание программы вакцинации против COVID-19 приоритетных групп населения и усилит возможность сектора здравоохранения Украины в предотвращении, выявлении и реагирования на последствия пандемии", – говорится в сообщении.

Согласно сообщению, проект поможет Украине в закупке вакцин против COVID-19, а также в улучшении инфраструктуры для хранения и логистики.

Также предусматривается возмещение расходов Национальной службы здоровья на вакцинацию 10 млн человек. Отмечается, что НСЗУ внедрит отдельный пакет вакцинации в рамках Программы медицинских гарантий.

"Новый заем Всемирного банка поможет Украине в проведении вакцинации и закупки вакцин, в том числе и в рамках глобальной инициативы COVAX. Украина уже начала вакцинацию приоритетных групп населения, но важной целью на данном этапе является также ускорение темпов вакцинации с сохранением фокуса на лицах, которые находятся в группе высокого риска заражения и развития осложнений от COVID-19", – приводятся в сообщении слова регионального директора Всемирного банка по делам стран Восточной Европы Арупа Банерджи.

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Вакцинация против коронавируса в Украине: что известно

24 февраля в Украине началась кампания по вакцинации.

Прививки делают вакциной CoviShield (AstraZeneca), произведенной по лицензии в Институте сыворотки крови в Индии, вакциной CoronaVac, разработанной китайским фармацевтическим предприятием Sinovac Biotech и вакциной Comirnaty производство Pfizer / BioNTech, которая получена в рамках глобальной инициативы COVAX.

Кроме того, в рамках COVAX 23 апреля в Украину прибыло более 367 тыс. 200 доз вакцины AstraZeneca-SKBio производства Южной Кореи.

В пятницу, 7 мая, замминистра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко сказал на брифинге, что отсутствие декларации с семейным врачом не является основанием для отказа в проведении прививки от COVID-19. В случае отказа в прививке за отсутствие декларации Ляшко призвал украинцев звонить на горячую линию НСЗУ или в контакт-центр Минздрава.

Несмотря на объявление властей некоторых столичных районов о доступности записи в очередь на вакцинацию от COVID-19 для всех желающих, оказалось, что гражданам могут отказать в шансе на получение прививки при отсутствии подписанной декларации с врачом. Так, корреспондент УНИАН позвонил для записи на вакцинацию в Оболонском районе Киева, однако женщина, которая не пожелала представиться, заявила по телефону, что это невозможно, так как сначала надо заключить декларацию с врачом.

Всего с начала кампании по вакцинации против COVID-19 привито 865 тыс. 590 человек.

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Автор: Анна Нагорная