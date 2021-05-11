Всемирный банк одобрил выделение Украине 90 млн долл. по новому проекту, направленному на укрепление сектора здравоохранения для реагирования на пандемию COVID-19.
Об этом сообщила пресс-служба банка.
"Проект "Экстренное реагирование на COVID-19 и вакцинация в Украине" поддержит разворачивание программы вакцинации против COVID-19 приоритетных групп населения и усилит возможность сектора здравоохранения Украины в предотвращении, выявлении и реагирования на последствия пандемии", – говорится в сообщении.
Согласно сообщению, проект поможет Украине в закупке вакцин против COVID-19, а также в улучшении инфраструктуры для хранения и логистики.
Также предусматривается возмещение расходов Национальной службы здоровья на вакцинацию 10 млн человек. Отмечается, что НСЗУ внедрит отдельный пакет вакцинации в рамках Программы медицинских гарантий.
"Новый заем Всемирного банка поможет Украине в проведении вакцинации и закупки вакцин, в том числе и в рамках глобальной инициативы COVAX. Украина уже начала вакцинацию приоритетных групп населения, но важной целью на данном этапе является также ускорение темпов вакцинации с сохранением фокуса на лицах, которые находятся в группе высокого риска заражения и развития осложнений от COVID-19", – приводятся в сообщении слова регионального директора Всемирного банка по делам стран Восточной Европы Арупа Банерджи.
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Вакцинация против коронавируса в Украине: что известно
- 24 февраля в Украине началась кампания по вакцинации.
- Прививки делают вакциной CoviShield (AstraZeneca), произведенной по лицензии в Институте сыворотки крови в Индии, вакциной CoronaVac, разработанной китайским фармацевтическим предприятием Sinovac Biotech и вакциной Comirnaty производство Pfizer / BioNTech, которая получена в рамках глобальной инициативы COVAX.
- Кроме того, в рамках COVAX 23 апреля в Украину прибыло более 367 тыс. 200 доз вакцины AstraZeneca-SKBio производства Южной Кореи.
- В пятницу, 7 мая, замминистра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко сказал на брифинге, что отсутствие декларации с семейным врачом не является основанием для отказа в проведении прививки от COVID-19. В случае отказа в прививке за отсутствие декларации Ляшко призвал украинцев звонить на горячую линию НСЗУ или в контакт-центр Минздрава.
- Несмотря на объявление властей некоторых столичных районов о доступности записи в очередь на вакцинацию от COVID-19 для всех желающих, оказалось, что гражданам могут отказать в шансе на получение прививки при отсутствии подписанной декларации с врачом. Так, корреспондент УНИАН позвонил для записи на вакцинацию в Оболонском районе Киева, однако женщина, которая не пожелала представиться, заявила по телефону, что это невозможно, так как сначала надо заключить декларацию с врачом.
- Всего с начала кампании по вакцинации против COVID-19 привито 865 тыс. 590 человек.
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