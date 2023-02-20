Это поможет цифровизировать еще больше услуг в Украине и усовершенствовать "Дию".

Европейский Союз выделяет 17,4 млн евро на цифровые изменения в Украине.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации Украины в Telegram.

"ЕС поможет Украине ввести эффективные и доступные государственные услуги, а также быстро реагировать на вызовы войны. Для этого в рамках проекта "Цифровая трансформация для Украины" выделят 17,4 млн евро", - говорится в сообщении.

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Финансирование направлено на развитие цифровых услуг и приложения "Дия"; улучшение обмена данными между реестрами и госучреждениями; развитие инфраструктуры электронной идентификации; совершенствование системы электронного управления уголовными делами.

Отмечается, что проект возглавит Эстонская академия электронного управления, которая уже 12 лет сотрудничает с украинским госсектором и помогает внедрять е-услуги.

"Это поможет нам цифровизировать еще больше услуг, усовершенствовать "Дию", усилить обмен данными между реестрами, улучшить электронную идентификацию. А еще — развить систему электронного управления, чтобы уголовные дела рассматривали прозрачно. Спасибо Европейскому Союзу за постоянную поддержку. Вместе продолжаем строить сильную цифровую Украину", - отметил вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

"Дия" в условиях войны

Портал "Дия" - это единственный сайт государственных услуг в Украине. По состоянию на начало февраля "Дию" установили 18,6 млн украинцев.

19 января 2023 года стало известно, что Эстония запускает свое приложение "mRiik" на базе украинской "Дии".

20 января стало известно о том, что Агентство США по международному развитию (USAID) усиливает цифровую поддержку Украины и поддержит развитие "Дии" в других странах мира. Более 10 стран активно изучают и планируют позаимствовать опыт украинского приложения.

USAID планирует выделить 650 тысяч долларов для формирования подхода к распространению цифрового опыта Украины и мобильного приложения "Дия" на другие страны. Кроме того, USAID активно разрабатывает новый крупный проект поддержки цифровизации Украины.

10 февраля стало известно, что USAID выделит Украине 60 млн долларов на усиление кибербезопасности.

15 февраля 2023 года стало известно о том, что всемирно известный канал CNN International теперь можно смотреть в "Дие".

Война в Украине и приложения

7 марта 2022 года в приложении "Киев Цифровой" появилась карта ближайших работающих магазинов столицы.

8 марта 2022 года в приложении "Киев Цифровой" появилась карта автоматов с бесплатной питьевой водой и бюветами.

4 января 2023 года в приложении "Дия" вернули возможность получить справку из госреестра вещных прав.

6 января на портале "Дия" добавили один из самых популярных документов для предпринимателей - выписку из Единого государственного реестра (ЕГР).

17 января стало известно, что украинцы смогут узнавать, какой государственный орган запрашивал их персональные данные.

24 января на портале "Дия" запустили запись на бета-тестирование услуги, которая предусматривает подачу заявления на получение государственной помощи для семей с детьми.

2 февраля 2023 года киевляне получили возможность забирать автомобили со штрафплощадки благодаря интеграции приложений "Киев Цифровой" и "Дия".

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