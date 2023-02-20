Япония присоединилась к ЕС и США, наложив санкции на Россию.

Премьер-министр Фумио Кисида объявил, что Япония предоставит Украине новый пакет финансовой помощи в размере $5,5 млрд.

Кисида, выступая на глобальном форуме в Токио, также сказал, что отметит первую годовщину российского вторжения в Украину, проведя онлайн-саммит Большой семерки (G7) с президентом Владимиром Зеленским, пишет TheGuardian.

В качестве председателя саммита G7 в этом году Япония готовится провести встречу в режиме онлайн 24 февраля. Кисида впервые принимает саммит G7.

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Ожидается, что на саммите лидеры G7 подтвердят свое единство в борьбе с агрессией РФ против Украины и заявят о продолжении поддержки.

Япония присоединилась к ЕС и США, наложив санкции на Россию за ее вторжение и предоставив гуманитарную и экономическую поддержку Украине.

Кисида сказал, что Япония быстро отреагировала из-за "сильной обеспокоенности тем, что Украина может завтра стать Восточной Азией".

Международная помощи Украине: детали

Европейский Союз выделяет 17,4 млн евро на цифровые изменения в Украине.

Президент США Джо Байден в ходе своего неанонсированного визита в Киев в понедельник, 20 февраля, заявил о новом пакете военной помощи для Украины. Общая сумма поддержки оценивается в 500 миллионов долларов.

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