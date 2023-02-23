Министры финансов G-7 также обсудили перспективы мировой экономики.

Министры финансов "Большой семерки" еще раз осудили войну России в Украине накануне ее годовщины и обязались увеличить финансовую поддержку Украины.

Министры финансов G-7 увеличили бюджет до 39 миллиардов долларов и подтвердили свою "непоколебимую поддержку Украины", назвав российскую агрессию незаконной, неоправданной и неспровоцированной, пишет Bloomberg.

Увеличение финансирования позволит Украине продолжить предоставление основных услуг и провести критический ремонт поврежденной инфраструктуры, помимо стабилизации экономики.

Видео дня

"Мы вновь подчеркиваем нашу общую приверженность скоординированным экономическим мерам в ответ на агрессивную войну России", - заявил Шуничи Судзуки, министр финансов Японии и председатель G-7 в этом году.

"Наши санкции значительно подорвали способность России вести незаконную войну", - добавил он.

Встреча G-7 состоялась в Бангалоре, где в пятницу и субботу встречаются министры финансов и управляющие центральными банками G-20. Меньшая группа развитых стран объединилась вокруг Украины, ожидая, что послания G-20 могут быть смягчены.

Министры финансов G-7 также обсудили перспективы мировой экономики на фоне быстрого повышения процентных ставок для сдерживания инфляции. Они также подтвердили свои обязательства по обменному курсу.

Международная помощь Украине: детали

Европейский Союз выделяет 17,4 млн евро на цифровые изменения в Украине.

Президент США Джо Байден в ходе своего неанонсированного визита в Киев в понедельник, 20 февраля, заявил о новом пакете военной помощи для Украины. Общая сумма поддержки оценивается в 500 миллионов долларов.

Премьер-министр Фумио Кисида объявил, что Япония предоставит Украине новый пакет финансовой помощи в размере $5,5 млрд.