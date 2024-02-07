Президент рассказал о проведенной встрече с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем, в ходе которой они обсудили вопросы конфискации российских активов.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что все замороженные российские активы должны быть конфискованы и работать на защиту от террора.

"В частности, это касается замороженных российских активов – и государства-террориста, и лиц, которые с ним связаны. Все должно быть конфисковано и работать в защиту от террора. Это справедливо – отвечать террористу. Справедливо уничтожать террористов. И справедливо заставить государство- террориста платить за то, что она делает. И мы максимально энергично работаем с нашими партнерами, чтобы решение по российским активам было как можно быстрее", - заявил Зеленский в вечернем видеообращении.

Президент рассказал о проведенной встрече с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем, в ходе которой они обсудили вопросы конфискации российских активов.

Видео дня

"Нужно унифицированное и сильное решение. Такое решение, которое доведет наше общее уважение к международному праву и полное пренебрежение к государству-террористу. Конечно, я проинформировал господина Борреля об актуальной ситуации на поле боя, о наших нуждах", - отметил Зеленский.

Судьба конфискованных российских активов

Послы Европейского союза поддержали предложение использовать прибыли от замороженных активов РФ в помощь для Украины. Речь идет о согласовании первого шага – отложении поступлений от замороженных активов на отдельный счет.

Страны-члены Европейского союза опасаются российского возмездия и кибератак после конфискации замороженных активов Центробанка РФ , пишет Politico.

Отмечается, что в течение месяцев чиновники ЕС ищут пути использования замороженных активов РФ на сумму около 200 миллиардов евро, но это постоянно создает новые проблемы. Сейчас некоторые правительства вынашивают план, чтобы попытаться достичь такого же результата, не решая пока судьбу активов.

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