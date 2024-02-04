Коалиция потребует, чтобы Россия оплатила долг, а если этого не сделает, замороженные активы будут конфискованы.

Союзники Украины планируют финансировать Киев за счет выпущенных западными странами долговых обязательств и облигаций. Такие обязательства будут обеспечиваться замороженными российскими активами. Об этом пишет Financial Times.

По данным издания, уже после завершения войны "коалиция, которая поддерживает Украину, будет требовать, чтобы Россия оплатила долг, а если она этого не сделает, то замороженные российские суверенные активы будут конфискованы".

Отмечается, что эти планы уже разосланы бельгийским правительством странам "Большой семерки". Представители двух стран сообщили, что на данный момент этот план является основным вариантом разблокирования замороженных средств для Украины.

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Как известно, в Депозитарии ценных бумаг в Брюсселе сейчас заморожены российские активы на сумму около 191 миллиарда евро.

Разговоры о конфискации российских активов ведутся уже давно, но многие страны, в том числе Франция и Германия, высказывают опасения, что если и идти на такой шаг, необходимо найти юридически неуязвимые решения, поскольку изъятие пошатнет веру других стран в то, что Запад является надежной гаванью для хранения их активов, чего в ЕС хотят избежать.

Помощь Запада Украине - последние новости

В четверг, 1 февраля, Европейский Союз выделил 50 млрд евро для Украины. Пакет, который призван стать опорой украинскому бюджету, выделяют на четыре года.

Также УНИАН сообщал, что высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности, вице-президент Европейской комиссии Жозеп Боррель похвалил ЕС за оказанную Украине поддержку.

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