В Европе опасаются, что Москва может отомстить.

Страны-члены Европейского союза опасаются российского возмездия и кибератак после конфискации замороженных активов Центробанка РФ , пишет Politico.

Отмечается, что в течение месяцев чиновники ЕС ищут пути использования замороженных активов РФ на сумму около 200 миллиардов евро, но это постоянно создает новые проблемы. Сейчас некоторые правительства вынашивают план, чтобы попытаться достичь такого же результата, не решая пока судьбу активов.

Так, группа промышленно развитых стран G7 рассматривает предложение использовать эти активы как залог для банковских кредитов, которые могут профинансировать восстановление Украины. А средства будут конфискованы, если Россия откажется выплачивать репарации после окончания войны.

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По словам журналистов, такие предложения появились на фоне растущего беспокойства по поводу возмездия Москвы за конфискацию активов, включая потенциальные кибератаки на западные страны.

Несколько европейских чиновников, участвовавших в обсуждении, предупредили, что это может спровоцировать обратную реакцию против европейских активов в России. Это накладывается на предупреждение о том, что это может запятнать репутацию еврозоны, сделав ее менее привлекательной для инвесторов, пишет издание.

Указано, что в Европе опасаются, что Москва может отомстить, подав шквал апелляций против Euroclear, бельгийского финансового депозитария, который сохраняет подавляющее большинство российских резервов в Европе.

По словам бельгийского чиновника, осведомленного о ходе судебных процессов, российские компании уже подали 94 иска в России с требованием вернуть средства, заблокированные у Euroclear.

"Euroclear добавил, что, вероятно, проиграет судебные дела в России, поскольку страна "не признает международные санкции". Это усиливает опасения, что полная конфискация может привести к тому, что западные активы в России станут объектом возмездия", – пишет издание.

В то же время бельгийский чиновник, который также говорил на условиях анонимности, предупредил, что Кремль может ответить, нацелившись на замороженные активы в России, за которые несет ответственность Euroclear.

Дипломат ЕС также предостерег, что Россия может также усилить свои кибератаки на западные финансовые учреждения, пытаясь вернуть деньги. А руководитель компании по кибербезопасности выразил обеспокоенность, что Москва получит возможность перенаправлять крупные финансовые транзакции на российские счета.

Конфискация российских активов

Ранее УНИАН писал, что послы Европейского союза поддержали предложение использовать прибыли от замороженных активов РФ в помощь для Украины. Речь идет о согласовании первого шага – отложении поступлений от замороженных активов на отдельный счет.

Также страны "Большой семерки" и Европейский союз обсуждают план использования более 250 миллиардов долларов замороженных активов российского центрального банка в качестве залога для финансирования восстановления Украины.

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