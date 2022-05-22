Эксперт считает, что сейчас крайне важно ввести эмбарго на энергоресурсы, особенно на газ.

Вопреки санкциям Россия продолжает торговать нефтью и газом со странами Европы, и именно эта торговля позволяет президенту РФ Владимиру Путину платить силовикам.

Такое мнение в интервью НВ озвучил профессор экономики Мадридской IE Business School Максим Миронов.

"Торговля природными ресурсами позволяет Путину платить не только силовикам, но и бюджетникам. Европа продолжает отправлять ему 700−800 млн евро в день, а это позволяет сохранять бюджетный баланс плюс спрос на импорт упал, доллар в страну приходит, но потратить его невозможно. Это позволяет Путину сохранять волатильный бюджет, и это важно", - отметил эксперт.

Миронов также добавил, что сейчас крайне важно ввести эмбарго на энергоресурсы, особенно на газ, так как с нефтью проще.

Война против Украины и дефолт России:

24 февраля 2022 года РФ вторглась в независимую Украину. Начались обстрелы и бомбардировки украинских городов. Массово гибнет мирное население Украины.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине.

Оккупанты обстреливают мирные города Украины. Договоренности о зеленых коридорах систематически нарушаются. Эвакуационные конвои обстреливаются, что усложняет и эвакуацию мирного населения, и доставку в горячие точки продуктов и медикаментов. Во многих населенных пунктах гуманитарная катастрофа.

После вторжения России в Украину агентство S&P снизило кредитный рейтинг РФ с ВВ+ до ССС-.

8 марта 2022 года S&P понизило кредитные рейтинги 52 российских компаний.

Россия допустила дефолт по своему внешнему долгу, так как предложила владельцам облигаций выплаты в рублях, а не в долларах.

23 апреля 2022 года были названы сроки полного дефолта России.

19 мая 2022 года министр финансов США Джанет Йеллен заявила о том, что после 5 мая Россия может столкнуться с техническим дефолтом.

Вас также могут заинтересовать новости:

Россия пытается засекретить информацию о финансовом положении дел в стране - WSJ

В России признали, что в ближайшие годы "жить будет очень сложно"

Кремлю грозит полная потеря энергетического сотрудничества с Европой - ОП