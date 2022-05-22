Российским компаниям не нужен доллар, потому что на доллар они ничего не могут купить.

В России жители больших городов уверены, что раз они пережили санкции 2014 года и смогли к ним адаптироваться, то и эти новые санкции смогут пережить, однако это не так.

Такое мнение в интервью НВ озвучил профессор экономики Мадридской IE Business School Максим Миронов.

"Это 100% ошибочные мнение и расчет хотя бы потому, что в 2014 году не было системных негативных изменений в экономике, а по состоянию на 2022 год они есть, и заметные. Не было такого, что в России за пару месяцев пропадает целая автомобильная отрасль, как сейчас, а именно это и происходит. Не было такого, что практически полностью исчезла авиационная отрасль, самолеты, которые теперь не летают в Европу и стоят на приколе, это уже не судна, а склад запчастей для оставшихся в строю. Не было в 2014 году проблем у государства и российского бизнеса покупать импорт", - отметил эксперт.

По словам Миронова, на территории России доллар стал фактически бумажкой.

"Почему ценность доллара в России сейчас стремительно снижается? Потому что на территории России он стал фактически бумажкой, российским компаниям не нужен доллар, потому что на доллар они ничего не могут купить. Это ситуация хуже, чем в СССР, потому что Советский Союз за доллары на внешнем рынке мог купить что угодно, Россия этой возможности себя лишила — она приходит на рынок, а товары на нем за доллары ей не продают. Ситуация правда плохая, а что до россиян — ну нужно же чем-то жить, можно вот такими утешительными фантазиями", - отметил эксперт.

Война против Украины и дефолт России:

24 февраля 2022 года РФ вторглась в независимую Украину. Начались обстрелы и бомбардировки украинских городов. Массово гибнет мирное население Украины.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине.

Оккупанты обстреливают мирные города Украины. Договоренности о зеленых коридорах систематически нарушаются. Эвакуационные конвои обстреливаются, что усложняет и эвакуацию мирного населения, и доставку в горячие точки продуктов и медикаментов. Во многих населенных пунктах гуманитарная катастрофа.

После вторжения России в Украину агентство S&P снизило кредитный рейтинг РФ с ВВ+ до ССС-.

8 марта 2022 года S&P понизило кредитные рейтинги 52 российских компаний.

Россия допустила дефолт по своему внешнему долгу, так как предложила владельцам облигаций выплаты в рублях, а не в долларах.

23 апреля 2022 года были названы сроки полного дефолта России.

19 мая 2022 года министр финансов США Джанет Йеллен заявила о том, что после 5 мая Россия может столкнуться с техническим дефолтом.

Вас также могут заинтересовать новости:

Россия пытается засекретить информацию о финансовом положении дел в стране - WSJ

В России признали, что в ближайшие годы "жить будет очень сложно"

Кремлю грозит полная потеря энергетического сотрудничества с Европой - ОП