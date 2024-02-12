На первом месте по сумме убытков в результате боевых действий остается жилищный фонд.

Сумма убытков инфраструктуры Украины из-за войны по состоянию на январь 2024 года достигла почти 155 млрд долларов. Такие оценки приводят эксперты проекта Киевской школы экономики "Россия заплатит".

"Сумма прямых убытков, нанесенных инфраструктуре Украины в ходе войны, по состоянию на январь 2024 года достигла почти 155 млрд долл. Эта оценка учитывает также ущерб, нанесенный Украине из-за подрыва страной-агрессором Каховской ГЭС 6 июня 2023 года", – говорится в сообщении.

Отмечается, что на первом месте по сумме убытков остается жилищный фонд. В результате боевых действий и регулярных обстрелов количество поврежденных и разрушенных жилых домов составляет более 250 тысяч зданий. Из них – 222 тысяч частных домов, более 27 тысяч – многоквартирных и 526 общежитий. Прямые убытки от разрушений этих объектов оцениваются в 58,9 млрд долл. Среди регионов, где зафиксировано больше всего разрушенных жилых зданий, – Донецкая, Киевская, Луганская, Харьковская, Черниговская и Херсонская области.

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При этом нанесенный инфраструктуре ущерб достигает 36.8 млрд долл., потери промышленности и предприятия – на уровне 13.1 млрд долл. По последним данным, было разрушено или повреждено 78 малых, средних и крупных частных предприятий, а также 348 госпредприятий.

Также из-за боевых действий продолжает расти сумма прямых убытков от разрушенной инфраструктуры энергетической отрасли – до 9 млрд долл., а агропромышленного комплекса – 8.7 млрд долл.

Кроме того, по состоянию на начало этого года выросли убытки сфер ЖКХ – 4.5 млрд долл. здравоохранения-3.1 млрд долл.

Убытки Украины в результате войны: что известно

В мае 2023 года в Организации Объединенных Наций оценили, что на восстановление украинской инфраструктуры, которая была повреждена или разрушена в результате вторжения России в Украину, понадобится не менее 411 миллиардов долларов.

Стоит отметить, что по состоянию на конец мая 2023 года прямые убытки, нанесенные жилищному фонду Украины войной, развязанной Россией, оценивали более $54 млрд. Причем в $46,6 млрд оценивали только убытки от разрушения и повреждения многоквартирных домов.

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