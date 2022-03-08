Предприятиям создадут условия для работы на новом месте, отметил глава комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

Кабинет министров принимает заявки по эвакуации предприятий из зоны боевых действий на запад Украины и готов предоставить бизнесу условия для работы на новом месте.

Об этом сообщил глава парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

"Кабмин расширяет программу эвакуации предприятий из зоны боевых действий на запад Украины. Если вы являетесь владельцем или менеджером предприятия и готовы перевести полностью или частично производственные мощности и своих людей - обращайтесь по ссылке: https://docs.google.com/forms/d/1ZAbh9DCUkTfQFhtZZM0EZhkebD_OYsVH2AtovtCPaN4/edit?usp=sharing", - отметил он.

Гетманцев подчеркнул, что предприятиям будут созданы условия для работы на новом месте и возможности трудоустройства людей.

Напомним, войска России рано утром 24 февраля ворвалась в Украину. Враг начал бомбить военные объекты, а потом атаковал и мирные населенные пункты. В частности, вражеские бомбы не раз падали на Киев, Харьков, Чернигов и Мариуполь.

Украинская сторона договорилась с россиянами о создании гуманитарных коридоров для эвакуации мирных жителей. Противник уже сорвал эвакуацию людей из Мариуполя - совершил атаку.

6 марта министр обороны Алексей Резников сказал, что экономику Украины перевели на военные рельсы.

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