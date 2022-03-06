Заводы и фабрики продолжают работать и выполняют оборонный заказ.

Экономика Украины переведена на военные рельсы.

Об этом министр обороны Алексей Резников заявил в обращении к гражданам.

"Мы перевели экономику страны на военные рельсы. Заводы и фабрики продолжают работу, выполняют военный заказ, ремонтируют технику, превращают военные трофеи в оружие. Чтобы бороться, страна должна работать, каждый на своем месте. Если вы вынуждены были эвакуироваться, - найдите работу на новом месте - ваша помощь нужна везде", - подчеркнул Резников.

Как сообщал УНИАН, начались одиннадцатые сутки героического противостояния Украинского народа российскому военному вторжению. Российские войска деморализованы и продолжают нести значительные потери в вооружении, технике и личном составе. С 24 февраля общие боевые потери оккупационных войск составляют более 11 тыс. человек.

По словам заместителя председателя Национального банка Украины Сергея Николайчука, суточный размер валового внутреннего продукта Украины (ВВП) из-за полномасштабного вторжения России сократился вдвое.

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