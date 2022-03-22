Национальный банк уже перечислил на нужды военных более 12 млрд гривень.

По состоянию на 22 марта 2022 года остаток средств на спецсчете, который Национальный банк открыл для поддержки Вооруженных сил Украины, составляет почти 51 млн грн.

Как сообщила пресс-служба, в целом Национальный банк уже перечислил на нужды военных почти 12,6 млрд грн.

Всего со дня открытия спецсчета на него было перечислено около 12,7 млрд грн в эквиваленте. В частности, более 3,7 млрд грн в эквиваленте поступило из-за рубежа в иностранной валюте. Средства поступали как от граждан и предприятий в Украине, так и от международного сообщества.

По состоянию на 22 марта остаток средств на счете Министерства социальной политики, который Национальный банк открыл для гуманитарных целей, составляет около 292 млн грн. В том числе более 152 млн грн в эквиваленте поступило из-за рубежа в иностранной валюте.

Напомним, 25 февраля вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров сообщил, что средства с "еПоддержки" теперь можно потратить на помощь украинской армии и перевести на банковскую карточку.

Ранее - 24 числа - войска России рано утром ворвались на украинскую территорию.

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