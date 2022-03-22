По состоянию на 22 марта 2022 года остаток средств на спецсчете, который Национальный банк открыл для поддержки Вооруженных сил Украины, составляет почти 51 млн грн.
Как сообщила пресс-служба, в целом Национальный банк уже перечислил на нужды военных почти 12,6 млрд грн.
Всего со дня открытия спецсчета на него было перечислено около 12,7 млрд грн в эквиваленте. В частности, более 3,7 млрд грн в эквиваленте поступило из-за рубежа в иностранной валюте. Средства поступали как от граждан и предприятий в Украине, так и от международного сообщества.
По состоянию на 22 марта остаток средств на счете Министерства социальной политики, который Национальный банк открыл для гуманитарных целей, составляет около 292 млн грн. В том числе более 152 млн грн в эквиваленте поступило из-за рубежа в иностранной валюте.
Напомним, 25 февраля вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров сообщил, что средства с "еПоддержки" теперь можно потратить на помощь украинской армии и перевести на банковскую карточку.
Ранее - 24 числа - войска России рано утром ворвались на украинскую территорию.