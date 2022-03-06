На счет Министерства социальной политики для гуманитарных нужд поступило 57,5 млн грн.

По состоянию на 6 марта 2022 года на спецсчет, который Национальный банк открыл для поддержки Вооруженных Сил Украины в целом было перечислено более 10 млрд грн в эквиваленте.

Как сообщила пресс-служба регулятора, средства поступали как от граждан и предприятий в Украине, так и от международного сообщества.

Более 2,9 млрд грн в эквиваленте поступило из-за рубежа в иностранной валюте. Из этих средств Национальный банк уже перечислил на нужды военных более 6 млрд грн. Сейчас остаток средств на спецсчете составляет 4 млрд грн.

Что касается счета для гуманитарных нужд, то по состоянию на 6 марта на счет Министерства социальной политики, который Нацбанк открыл для гуманитарных целей, в целом было перечислено более 57,5 млн грн в эквиваленте.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк открыл спецсчет для сбора средств на нужды армии: UA843000010000000047330992708.

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