Также украинцам разрешат переводить деньги с "еПоддержка".

Деньги из "еПоддержки" теперь можно потратить на помощь украинской армии и перевести на банковскую карточку.

Об этом сообщил вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

"Деньги с "еПоддержки" можно потратить на помощь украинской армии. Средства можно перевести через Portmone - всю сумму выплаты в 1000 грн или остаток, который у вас есть на банковской карте "еПоддержки", - отметил он.

Сделать это можно по ссылке.

Кроме этого, украинцам разрешат переводить деньги с "еПоддержки" на карту "Приватбанка", "Альфа-банка", Monobank. Перечень банков может быть расширен.

Напомним, 23 февраля собрали рекордные 20,5 млн грн на помощь украинской армии через фонд "Вернись живым".

Кроме этого, за одни сутки на спецсчет Национального банка, открытый для сбора средств на поддержку Вооруженных сил Украины, поступило почти 300 млн гривен (в эквиваленте).